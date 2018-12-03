Взгляд донецкого военкора: чудесного выхода из тупика не просматривается

СЕГОДНЯ 07:15 2018-12-03T07:15:31+03:00

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Военкор Марина Харькова прокомментировала ситуацию с введением военного положения на Украине в интервью ИА "Новороссия".

- С введением на Украине военного положения обстановка на фронте лучше не станет, - говорит Марина. - Обозленные Порошенко и его кураторы вполне могут отыграться на нас из-за сокрушительного провала провокации в Керченском проливе. Мне кажется, там все было специально так спланировано, чтобы изучить способ, время и методы реагирования российской стороны на ситуацию. Потому что слишком уж все запротоколировано оказалось: и переговоры российских летчиков в эфире, и моряков во время тарана, и остальные фото, аудио, видеоматериалы. Как будто составлялся план действий на будущее с учетом всех нюансов.

Тем временем на самой Украине настроения царят депрессивные и нервные. Это связано с насильственной мобилизацией мужчин призывного возраста. Из Одессы, Харькова, других городов поступает информация, что представители военкоматов отлавливают парней в студенческих общежитиях, автобусах, на вокзалах и по домам, заставляя расписываться в повестках. Родственники пытаются спрятать сыновей и отцов, чтобы спасти их от войны. На дорогах появляются новые блокпосты, по улицам шастают неизвестные в камуфляже. То есть, война теперь не где-то там далеко, а буквально встала на пороге. Люди, многие из которых сочувствуют нам и не являются пособниками нацрежима Порошенко, стали заложниками. Особенно тошнотворно сталкиваться с фактами отлова призывников из двух третей Донецкой и Луганской областей, которые остались под Украиной. Заставлять воевать практически кровных родственников, замазать их пролитой кровью – за это Порошенко и его присные еще ответят по самому жесткому сценарию их судьбы и законам расплаты. Если говорить о ситуации в целом и в частности, то пока оптимистических или чудесных выходов из тупика не просматривается.

Кроме того, военкор рассказала о безнаказанности обстрелов ДНР и ЛНР.

- По поводу скоплений техники местные жители оккупированных территорий сообщают, что усилена охрана и патрулирование железнодорожных станций Сватово в Луганской области и Купянск и Изюм в Харьковской, - заметила она. - Обычно такие меры принимаются в ожидании прибытия эшелонов с техникой. Возле линии соприкосновения, к примеру, в Авдеевке и Красноармейске, визуально стало заметно больше украинских вояк. В Мариуполе возле морского порта собираются оборудовать новые огневые точки, а на прибрежной полосе в эти дни проходят учения по береговой обороне с участием украинских пограничников и морской пехоты, сценарий предусматривает блокировку высадки на берег десанта с моря. Из тревожных фактов – летные учения СУ-25, которые на винницком полигоне упражнялись в сбрасывании авиационных бомб, предназначенных для обучения летного состава бомбометанию. Но в целом, все события пока укладываются в такую оценку происходящего, как «активная подготовка противника». Пока ничего экстраординарного или нового не происходит. Все эти признаки мы уже отслеживали в ожидании начала большой войны или броска ВСУ на республики много раз за пятый год войны, но все ограничивалось вспышками боевых действий в отдельных очагах или общей интенсификацией позиционных боев. Поэтому не факт, что именно этой зимой Порошенко спустит ВСУ с поводка, и они резко ринутся в атаку. Зачем им массовые потери, если можно почти безнаказанно изо дня в день бить по республикам и медленно их уничтожать? В этом плане ничего не изменилось. И это наша боль и наша трагедия.