Молодёжь Луганска почтила память неизвестных солдат

СЕГОДНЯ 16:41 2018-12-02T16:41:45+03:00

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Сегодня, 2 декабря, в Луганске прошла акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти неизвестного солдата. Молодёжь столицы ЛНР собралась у братской могилы воинов Великой Отечественной войны в парке имени Горького, чтобы вспомнить тех, кто защищал свою Родину и не вернулся домой.

— Сегодня мы поддерживаем общий для всех стран бывшего СССР День памяти неизвестного солдата. Именно отсюда, из парка Горького, в 1941 году выходили ставшие бойцами Красной Армии вчерашние школьники, обычные мирные жители. Эти люди встали на защиту своей земли от наступающих немецко-фашистских войск, — обратился к собравшимся луганский общественник и соорганизатор акции Сергей Белов.

— Мы собрались здесь, чтобы почтить память героев, погибших за наше счастливое и светлое будущее, абсолютно всех, не только тех, кто защищал границы нашей ЛНР, но и тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, — сказал активист Патриотической ассоциации Донбасса (ПАД) Левон Акобджанян

Во время акции молодые люди, активисты и общественники вспомнили не только тех, кто пал в ту Великую войну, но и тех, кто не вернётся домой полей боёв за свободу Луганской Народной Республики.

Собравшиеся зажгли лампадки и возложили цветы к памятнику неизвестных, но незабытых героев.