2018-12-02T15:44:33+03:00
Политика

17 десантников ВСУ задержаны в зоне «ООС» в момент совершения преступлений

Такие данные передаёт разведка ДНР
Цесанна АНТОНЕНКО
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В зону проведения так называемой «операции объединённых сил» прибыли десантники 25 бригады Вооружённых сил Украины. Семнадцать из них уже были задержаны органами правопорядка.

— Военная служба правопорядка уже задержала семнадцать человек в момент совершения ими правонарушений в отношении мирных жителей (воровство, мародерство и одной попытки изнасилования), — рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

При этом шесть человек находились в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических средств.

Такое поведение бойцов может быть связано с низким морально-психологическим состоянием силовиков, которое неоднократно отмечалось НМ обеих Республик Донбасса, а также тем фактом, что четверть украинской армии – это преступники.

Напомним, что Народная милиция ЛНР также сообщает о противоправных действиях в отношении мирных граждан в зоне «ООС» со стороны украинских боевиков (подробнее).

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