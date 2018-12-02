2018-12-02T14:41:27+03:00
Политика

Разбой продолжается! Бойцы ВСУ захватывают дома и автомобили в зоне «ООС»

Рэкет процветает в посёлках Золотое, Кряковка, Новоайдар и селе Дмитровка, а занимаются ими бойцы 14-й и 10-й бригад ВСУ
Цесанна АНТОНЕНКО
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С введением военного положения, рэкет и разбой со стороны украинских силовиков усилился и стал набирать обороты. В первую очередь бойцы Вооружённых сил Украины занимают дома и забирают автомобили в зоне «ООС».

— Военнослужащие из состава 14-й бригады ВСУ начали активно занимать дома местных жителей в населенном пункте Золотое, отбирать личный транспорт, отдавая предпочтение полноприводным автомобилям, — рассказали в пресс-службе НМ ЛНР.

Такая же ситуация сложилась в посёлке Кряковка, где бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ заняли два двухэтажных жилых дома и разместили во дворе одного из домов два БТР. Хозяйственные постройки в посёлках Новойдар и селе Дмитровка используются бойцами 10-й бригады как склады хранения оружия.

Напомним, что закон о введении военного положения позволяет реквизировать дома и машины граждан Украины на нужны ВСУ.

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