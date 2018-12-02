Разбой продолжается! Бойцы ВСУ захватывают дома и автомобили в зоне «ООС»
С введением военного положения, рэкет и разбой со стороны украинских силовиков усилился и стал набирать обороты. В первую очередь бойцы Вооружённых сил Украины занимают дома и забирают автомобили в зоне «ООС».
— Военнослужащие из состава 14-й бригады ВСУ начали активно занимать дома местных жителей в населенном пункте Золотое, отбирать личный транспорт, отдавая предпочтение полноприводным автомобилям, — рассказали в пресс-службе НМ ЛНР.
Такая же ситуация сложилась в посёлке Кряковка, где бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ заняли два двухэтажных жилых дома и разместили во дворе одного из домов два БТР. Хозяйственные постройки в посёлках Новойдар и селе Дмитровка используются бойцами 10-й бригады как склады хранения оружия.
Напомним, что закон о введении военного положения позволяет реквизировать дома и машины граждан Украины на нужны ВСУ.