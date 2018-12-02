2018-12-02T13:58:20+03:00
Политика

НМ ЛНР эвакуировала тело диверсанта ВСУ, погибшего 29 ноября под Сокольниками

Запросов на выдачу тела от Украины пока не поступало
Цесанна АНТОНЕНКО
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Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики эвакуировали тело одно из погибших под Сокольниками диверсантов украинской армии.

— Нам удалось эвакуировать тело одного из погибших военнослужащих ВСУ, брошенное украинской группой. На данный момент установлена его личность. Это рядовой Проданюк Сергей Григорьевич, — рассказали в пресс-службе НМ ЛНР.

Погибший боец проходил службу 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Вооружённых сил Украины. При этом запрос на выдачу тела от украинской стороны до сих пор не поступал. Между тем представители Народной милиции обратились к руководству украинской армии с предложением забрать погибшего рядового.

Напомним, что 29 ноября группа диверсантов украинской армии попыталась прорваться на территорию ЛНР, но подорвались на собственном минном поле. В результате неудачной операции погибло пять диверсантов.

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