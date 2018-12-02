2018-12-02T13:00:33+03:00
Политика

НМ ДНР ответила на введение военного положения в Украине

Подразделения армии Республики проходят интенсивную подготовку по отражению масштабного наступления ВСУ
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта myfinance.ruФОТО: архив сайта myfinance.ru
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В Донецкой Народной Республики проходит интенсивная подготовка к возможному масштабному наступлению со стороны Вооружённых формирований Украины, поскольку введение военного положения в Украине не стало неожиданностью для руководства Республики.

— Противник не оставляет планов по силовому разрешению конфликта в Донбассе. Очередным преступным шагом киевской власти на этом пути стало объявление военного положения. Подразделения НМ ДНР проходят интенсивную боевую подготовку, в рамках которой отрабатывается, в том числе, и отражение масштабного наступления ВСУ, — рассказали в пресс-службе НМ ДНР.

Там заверили, что жители Республики могут быть уверены, что их защитники надёжно удерживают занимаемые рубежи и смогут отразить любые провокации врага.

Напомним, что в ряде областей Украины 26 ноября было введено военное положение на 30 дней.

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