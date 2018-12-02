2018-12-02T11:37:05+03:00
Политика

Положительные отзывы о военном положении будут писать студенты Северодонецка

Это необходимо для того, чтобы снизить панические настроение граждан Украины
Цесанна АНТОНЕНКО
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Служба безопасности Украины начала отбор студентов для распространения в социальных сетях положительных отзыв о введении в стране военного положения.

— Украинские спецслужбы получили распоряжение сформировать в Северодонецке штаб, который будет заниматься подготовкой и распространением в СМИ и социальных сетях положительных публикаций о военном положении с целью снижения панического настроения среди населения. Так, известно, что в одном из институтов Северодонецка уже начался отбор студентов для этой работы, — рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Между тем с введением военного положения в Украине уже началась подготовка к мобилизации, особенно это касается зоны проведения «ООС». В частности, в Рубежном уже затребовали списки мужчин возрастом от 18 до 60 лет от предприятий и учебных заведений.

Напомним, что вечером 26 ноября Верховная Рада Украины приняла решение о введении военного положения в ряде областей страны на тридцать дней.

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