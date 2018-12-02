2018-12-02T10:44:19+03:00
Политика

В ноябре ВСУ 94 раза обстреляли территорию ЛНР. Один мирный житель погиб

В результате обстрелов повреждены одиннадцать домов. Два мирных жителя получили ранения
Цесанна АНТОНЕНКО
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Двое мирных жителей получили ранение, один погиб в результате обстрелов со стороны Вооружённых формирований Украины. Всего было зафиксировано 94 нарушения режима прекращения огня. Неутешительные итоги прошедшего месяца подвели в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

Было зафиксировано дав обстрела с применением артиллерии калибром 122 миллиметра, во время которых по территории Республики выпустили 35 соответствующих боеприпасов. Кроме того, по территории ЛНР украинскими силовиками было выпущено 232 мины калибром 120 миллиметров, 347 мин калибром 82 миллиметра, 422 осколочные гранаты из БМП, 581 осколочная граната из гранатомётов РПГ-7, СПГ-9, АГС-17, ГП-25.

В результате обстрелов было повреждено одиннадцать жилых домов. Один мирный житель погиб, ещё двое – получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня (подробнее)

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