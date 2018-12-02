2018-12-02T09:54:01+03:00
Политика

Украинские силовики более 20 раз обстреляли ДНР

По территории Республики выпустили почти 70 боеприпасов
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины продолжают ежедневные обстрелы в ДНР. В первый день зимы было зафиксировано 21 нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина, Доломитное), Ясиноватая, Крутая Балка, Донецк (посёлок шахты Трудовская), Спартак, Жабичево, Старомихайловка, Саханка и Коминтерново, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Для обстрелов территории ДНР были использованы РПГ и СПГ, АГС, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. Всего – 68 боеприпасов.

Напомним, что в результате вооружённой агрессии украинской армии в пятницу, 30 ноября, было повреждено остекление двух жилых домов в Старомихайловке. Обстрел вёлся из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

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