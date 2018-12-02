В первый день зимы ВСУ один раз обстреляли ЛНР

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-02T09:08:23+03:00

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Вооружённые формирования Украины продолжают ежедневные обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки под огонь украинских силовиков попал один населённый пункт Республики.

— За прошедшие сутки Представительством ЛНР в СЦКК было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Огонь вёлся по позициям Народной милиции Республики в районе населённого пункта Калиново, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

По посёлку Калиново девять раз выстрелили из БМП-1, кроме того для обстрелов населённого пункта применялись крупнокалиберные пулемёты.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, сутками ранее, 30 ноября, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Под огонь украинских силовиков попали населённые пункты Золотое-5 и Логвиново.