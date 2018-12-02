2018-12-02T09:08:23+03:00
Политика

В первый день зимы ВСУ один раз обстреляли ЛНР

Под огонь попал посёлок Калиново
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вооружённые формирования Украины продолжают ежедневные обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки под огонь украинских силовиков попал один населённый пункт Республики.

— За прошедшие сутки Представительством ЛНР в СЦКК было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Огонь вёлся по позициям Народной милиции Республики в районе населённого пункта Калиново, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

По посёлку Калиново девять раз выстрелили из БМП-1, кроме того для обстрелов населённого пункта применялись крупнокалиберные пулемёты.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, сутками ранее, 30 ноября, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Под огонь украинских силовиков попали населённые пункты Золотое-5 и Логвиново.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Разбой продолжается! Бойцы ВСУ захватывают дома и автомобили в зоне «ООС»
НМ ЛНР эвакуировала тело диверсанта ВСУ, погибшего 29 ноября под Сокольниками
НМ ДНР ответила на введение военного положения в Украине
В ЛНР объявлено штормовое предупреждение: туман, гололёд и мороз
Положительные отзывы о военном положении будут писать студенты Северодонецка
В ноябре ВСУ 94 раза обстреляли территорию ЛНР. Один мирный житель погиб
Украинские силовики более 20 раз обстреляли ДНР
Погода в Донецке: сегодня в городе солнце, на дорогах гололедица
В Правительстве ДНР первые назначения
ВСУ под Донецком усилены десантниками, обученными ведению боя в городе
Случайные подруги украли у жителя Снежного все драгоценности его жены
В Луганске две тонны гибридных семян могли пустить на семечки и попкорн
Виолончелист из Москвы Глеб Степанов исполнит в Донецке произведения Бетховена
Главой правительства ДНР стал Александр Ананченко
Солдаты ВСУ калечат себя, чтобы не служить в Донбассе
ВСУ обстреляли поселки на юге ДНР
К Наеву приехали американские инспекторы
Наев не хочет пускать иностранцев в республики Донбасса
Совет министров ДНР теперь называется Правительством
В Народном совете ДНР проблемами рынков займется Наталья Пшеничная