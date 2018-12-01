В Правительстве ДНР первые назначения
После утверждения в Народном совете председателя Правительства Александра Ананченко Глава ДНР Денис Пушилин объявил о новых назначениях. Указы об этом были опубликованы сегодня на официальном сайте ДНР.
Заместителями председателя Правительства стали Игорь Мартынов, Владимир Антонов и Татьяна Переверзева, которые и до этого исполняли обязанности вице-премьеров.
Сохранили свои посты и министры силовых ведомств. Только теперь они без приставки и.о. Министром государственной безопасности назначен Владимир Павленко, во главе МВД Алексей Дикий, а МЧС по-прежнему руководит Алексей Кострубицкий.
Без изменений и в Министерстве иностранных дел – его возглавляет Наталья Никонорова. А Министерством юстиции руководит Юрий Сироватко.