В Правительстве ДНР первые назначения

СЕГОДНЯ 20:17 2018-12-01T20:17:27+03:00

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После утверждения в Народном совете председателя Правительства Александра Ананченко Глава ДНР Денис Пушилин объявил о новых назначениях. Указы об этом были опубликованы сегодня на официальном сайте ДНР.

Заместителями председателя Правительства стали Игорь Мартынов, Владимир Антонов и Татьяна Переверзева, которые и до этого исполняли обязанности вице-премьеров.

Сохранили свои посты и министры силовых ведомств. Только теперь они без приставки и.о. Министром государственной безопасности назначен Владимир Павленко, во главе МВД Алексей Дикий, а МЧС по-прежнему руководит Алексей Кострубицкий.

Без изменений и в Министерстве иностранных дел – его возглавляет Наталья Никонорова. А Министерством юстиции руководит Юрий Сироватко.