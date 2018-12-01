ВСУ под Донецком усилены десантниками, обученными ведению боя в городе

СЕГОДНЯ 18:57 2018-12-01T18:57:35+03:00

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- Наша разведка продолжает фиксировать усиление группировки вооруженных формирований Украины на всех тактических направлениях, –заявил сегодня начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он сообщил, что вчера на железнодорожную станцию в Константиновке прибыло три эшелона. В них находился личный состав второго батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с техникой и боеприпасами. Подразделение прислали на усиление 92-й механизированной бригады. Сейчас десантники размещены в селе Керамик в 10 километрах от Ясиноватой.

- Перед этим десантники провели учения по ведению боя в городских условиях. Мы не исключаем, что в ходе возможной эскалации конфликта это будет основной задачей батальона, – отметил Безсонов.