Случайные подруги украли у жителя Снежного все драгоценности его жены

СЕГОДНЯ 16:57 2018-12-01T16:57:45+03:00

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Поучительная история приключилась на днях с жителем Снежного. Его супруга поехала с ночевкой к своей маме. А мужчина решил в это время развлечься в кафе. Там он познакомился с двумя подругами и предложил им продолжить застолье у себя дома. Во время посиделок мужчина ненадолго отлучился из комнаты, а вернувшись, не застал новых знакомых.

Незадачливый ухажер лег спать. О том, что гостьи ушли не с пустыми руками, он узнал только утром, после возвращения жены. Супруга обнаружила пропажу своих золотых сережек, кольца, цепочки, крестика и смарт-часов. Пришлось мужу рассказывать правду. Сначала жене, а потом полицейским, к которым обратилась женщина. Ущерб потерпевшая оценила в 42800 рублей.

Оперативники в короткие сроки установили личности злоумышленниц и задержали их. Ими оказались ранее не судимые горожанки - 26 и 32 лет от роду.

- Возбуждено уголовное дело по статье 164 УК ДНР - кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину. За содеянное подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщил заместитель начальника сектора уголовного розыска Снежнянского горотдела МВД Сергей Морозенко.

К счастью, подруги не успели сбыть похищенные драгоценности. И стражи порядка возвратили их законной владелице.

Полицейские не рассказывают, что стало с непутевым мужем. Как любит повторять Леонид Каневский в программе «Следствие вели», это уже совсем другая история. Можно предположить, что если в этой снежнянской семье не дошло до развода, то теперь мужчина каждый раз ездит с женой к теще.