В Луганске две тонны гибридных семян могли пустить на семечки и попкорн

СЕГОДНЯ 16:17 2018-12-01T16:17:21+03:00

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- Сотрудниками управления экономической безопасности МВД ЛНР в ходе проверки обращения задокументирован факт растраты государственного имущества должностными лицами одного из государственных унитарных предприятий (ГУП) Республики, - говорится в сообщении центра общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

Полицейские обнаружили пропажу почти двух тонн семян гибридного подсолнечника и почти полтонны кукурузы первого поколения F-1. Ущерб составил более 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 179 Уголовного кодекса ЛНР «Присвоение или растрата».

Теперь следователям предстоит выяснить, куда должностные лица из ГУП девали вверенное им семенное богатство. То ли в землю зарыли, чтобы получить невиданный урожай. То ли пустили на семечки и попкорн. Но в любом случае, уверяют в МВД, виновные возмещат ущерб.