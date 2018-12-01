Виолончелист из Москвы Глеб Степанов исполнит в Донецке произведения Бетховена

СЕГОДНЯ 13:55 2018-12-01T13:55:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный виолончелист Глеб Степанов вновь приехал в столицу ДНР. Сегодня он выступит с концертной программой «Бетховен + Бетховен» в филармонии. Об этом рассказали в Русском центре.

В афише филармонии сообщается, что в концерте также примут участие заслуженный артист РФ, дирижер Анатолий Оселков, скрипачка Ольга Зоркина, пианистка Виктория Гончарова и симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева.

Глеб Степанов – лауреат целого ряда престижных международных конкурсов. Среди них – конкурс имени Винченцо Витти в Италии и конкурс «Flame» во Франции. Степанов выступал на концертных площадках в разных странах мира, давал мастер-классы в Испании, Чехии, Азербайджане, Малайзии. В прошлом году известный виолончелист выступил на сцене донецкой филармонии вместе с известной оперной певицей из Греции Медеей Ясониди. А потом дал концерты в еще четырех городах ДНР.