Солдаты ВСУ калечат себя, чтобы не служить в Донбассе

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-01T11:57:56+03:00

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- В связи с военным положением военнослужащие намеренно калечат себя, чтобы вернуться домой, - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР. - Так, 29 ноября врач горбольницы города Счастье сообщила, что в хирургическое отделение был доставлен военнослужащий с огнестрельным ранением правой руки. При этом характер травмы указывал на то, что выстрел был произведен в упор.

После проведенной проверки было установлено, что ранение военный произвел себе самостоятельно. Причиной послужили вызванные введением военного положения невыносимые условия несения службы и желание покинуть зону проведения операции объединенных сил (ООС). Также военнослужащий рассчитывал на выплату денежной компенсации в связи с получением ранения во время несения воинской службы.

Также из-за введения военного положения полицейских Северодонецка переводят на усиленный режим несения службы.

- Гор- и райотделы полиции ослабили донельзя, всех сотрудников направляют на блокпосты на усиление. Задачи: тотальный контроль за транспортом и людьми, - сообщил на горячую линию МВД ЛНР сотрудник Национальной полиции в Луганской области.

По его словам, полицейским была поставлена задача фиксировать данные всех мужчин возрастом до 65 лет, а также организовать тщательный досмотр транспортных средств, всех мало-мальски подозрительных доставлять в комендатуру и сообщать о факте в СБУ. Основное внимание при проверках приказано уделять лицам и транспортным средствам, зарегистрированным на территории ЛНР и ДНР.

Тем временем, за минувшие сутки украинские силовики три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Логвиново.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия.