ВСУ обстреляли поселки на юге ДНР

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-01T10:43:23+03:00

Минувшей ночью опять было неспокойно на линии соприкосновения

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Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе сообщило об очередных обстрелах территории ДНР вечером 30 ноября. Украинские военные вели огонь по поселкам Саханка, Ленинское, Доломитное, Октябрь, Спартак, Крутая балка, шахты им. Гагарина. Досталось и Вольво-центру в Донецке и окраинам Ясиноватой. Огонь велся в основном из крупнокалиберных пулеметов. Также ВСУ применяли автоматические гранатометы.

Всего же за минувшие сутки ВСУ 19 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 90 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

В результате огня в поселке Старомихайловка на западе Донецка повреждено два частных дома.

Напомним, что в предыдущий день – 29 ноября. ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня и выпустили по территории ДНР более 300 боеприпасов.