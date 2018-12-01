К Наеву приехали американские инспекторы

СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-01T09:32:07+03:00

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- В период с 27 ноября по 5 декабря группа США в составе шести человек проводит инспекцию в соответствии с разделом «Региональные мероприятия» Венского документа о мерах по укреплению доверия и безопасности, принятом в 2011 году, – сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС). - Группа прибыла с целью мониторинга военно-политической ситуации, наблюдения за военной деятельностью Вооруженных сил Украины, содействия поиску путей урегулирования сложившейся кризисной ситуации, а также для предоставления международной поддержки ВСУ.

Вот в этом - в предоставлении международной поддержки ВСУ – наверное, и кроется главная цель пребывания американских военных. Инспекция проводится на фоне обострения отношений между Россией и Украиной после того, как незалежная устроила провокацию в Керченском проливе. А еще, по данным разведки ДНР, командующий ООС Сергей Наев сейчас готовит масштабное наступление на мариупольском направлении, чтобы выйти к границе с Российской Федерацией. Об этом журналистам заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Кстати, в разделе «Региональные мероприятия» Венского документа говорится о том, что подобные инспекции не должны наносить ущерба безопасности третьим сторонам в конкретном регионе. В то же время целью инспекции может стать активизация военных контактов и сотрудничества, совместное проведение учений. Не исключено, что вслед за шестью американскими военными в Донбасс приедут уже сотни вооруженных янки. А что касается «ненанесения ущерба безопасности третьим сторонам», то обычно США не обращают внимание на такие «мелочи».