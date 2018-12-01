Наев не хочет пускать иностранцев в республики Донбасса

СЕГОДНЯ 08:09 2018-12-01T08:09:10+03:00

Не всякий иностранец теперь проедет с территории Украины в ДНР и ЛНР. Фото: ГПС Украины

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Генерал Сергей Наев не хочет видеть районе проведения операции объединенных сил (ООС) ни волонтеров, ни иностранцев. Ведь так легче скрыть правду от украинской и мировой общественности преступления, которые совершают в Донбассе солдаты и офицеры ВСУ.

Именно так можно расценить решение командующего об ограничении выезд иностранцев и лиц без гражданства на «временно оккупированную территорию Украины». То есть в республики Донбасса.

- В связи с введением на части территории Украины особого правового режима военного положения законодательства Украины «О правовом режиме военного положения» по решению командующего Объединенных сил в КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, который не касается граждан Украины, - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке пресс-центра штаба ООС. - В частности, ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно «оккупированную территорию Украины». Право пересечения линии разграничения будут иметь представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста. Относительно остальных иностранных граждан решение на пропуск будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на «оккупированной» территории или потребности пересечения линии разграничения с гуманитарной целью (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и т.п.