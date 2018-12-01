В Народном совете ДНР проблемами рынков займется Наталья Пшеничная

СЕГОДНЯ 07:59 2018-12-01T07:59:47+03:00

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30 ноября Народный совет принял постановления о количественном и персональном составе временных комиссий парламента, сообщает пресс-служба НС ДНР. Утверждены следующие составы временных комиссий:

- по вопросам налаживания взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти: председатель – Марина Жейнова, заместитель председателя – Максим Кныш, члены комиссии – Оксана Бабенко, Анатолий Бондарчук, Ирина Костенко, Ольга Кравцова, Марина Магдалина, Ирина Попова, Владислав Русанов, Роман Храменков и Дмитрий Чурадзе;

- по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины: председатель – Юрий Покинтелица, заместитель председателя – Александр Быкадоров, члены комиссии – Александр Банах, Ринат Билялов, Евгений Гриценко, Алексей Жигулин, Юлия Крюкова, Дмитрий Огилец, Мария Пирогова, Наталья Полянская, Ирина Попова и Анастасия Селиванова;

- по вопросам передачи рынков, действующих на территории ДНР, в государственную собственность и деятельности предприятий и учреждений нерезидентов, на которых введены временные государственные администрации: председатель – Наталья Пшеничная, заместитель председателя – Владислав Бердичевский, члены комиссии – Тамер Абду, Андрей Ворошилов, Алексей Дорофеев, Константин Кузьмин, Александр Куренков, Евгений Орлов, Сергей Тельных, Александра Усачева и Елена Шишкина;

- по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей Министерства доходов и сборов ДНР: председатель – Андрей Баевский, заместитель председателя – Александр Мальков, члены комиссии – Александр Бондаренко, Наталья Губарева, Виктор Ищенко, Александр Камышов, Константин Кузьмин, Юрий Мартынов, Владимир Медведев, Владимир Мошкин и Оксана Сигидина.