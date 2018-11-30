Парламент ДНР принял решение об обязательном разделении должности Главы и председателя Совмина

СЕГОДНЯ 19:41 2018-11-30T19:41:21+03:00

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В Донецке сегодня, 30 ноября, состоялось очередное заседание Совета Министров ДНР, на котором было принято важное решение об изменениях в Конституции. Теперь в Республике один и тот же человек не может занимать должность Главы и спикера парламента.

— Указанные изменения способствуют полноценной реализации принципа разделения государственной власти и исключает возможность совмещения должности Главы ДНР и председателя Совета министров, — обратился к парламентариям исполняющий обязанности представителя Главы ДНР в Народном Совете Олег Ванин.

Кроме того, документ предусматривает новый порядок формирования правительства ДНР, назначения его руководящего состава и наделения правом законодательной инициативы. При разработке закона учитывался опыт Российской Федерации.

За принятие соответствующего закона проголосовали 95 парламентариев, которые присутствовали на заседании.