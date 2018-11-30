В Донецке стартовал турнир по большому теннису, на который съехались спортсмены из ДНР и ЛНР

СЕГОДНЯ 19:11 2018-11-30T19:11:56+03:00

Среди участников – 12 женщин и 20 мужчин из Донецка, Макеевки и Стаханова (ЛНР)

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Сегодня, 30 ноября, в спортивном комплексе «Калинова балка» в Калининском районе Донецка стартовал Кубок ДНР по теннису, в котором принимают участие 32 спортсмена из Донецкой и Луганской Народных Республик.

— Среди участников – 12 женщин и 20 мужчин из Донецка, Макеевки и Стаханова (ЛНР), — рассказали в пресс-службе Министерства молодёжи, спорта и туризма.

В соревнованиях участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители, причём соперники определяются путём жеребьёвки. Таким образом противники могут оказаться в разных «весовых категориях». В таком формате соревнования в ДНР проводятся впервые.

Турнир проходит в парных и одиночных группах. Судьи определят 12 призовых мест. Победители будут награждены завтра, 1 декабря.

Напомним, что ДНР и ЛНР продолжают сближаться путём создания единого законодательства, отмены таможни, налаживания отношений в сфере путешествий и спорта.