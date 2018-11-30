Морозова: ДНР установила контакт с украинским омбудсменом по вопросу передачи осужденных

СЕГОДНЯ 18:35 2018-11-30T18:40:43+03:00

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Власти ДНР установили контакт с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой для обсуждения механизма передачи заключенных, пожелавших отбывать наказание в Украине Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- Мы уже давно готовы к очередному этапу передачи осужденных и последние несколько месяцев пытались возобновить сотрудничество с Украиной по данному вопросу. Сейчас контакт с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека наконец-то установлен, что обеспечило возможность обсудить сам механизм. Мы привержены скорейшей его реализации, поэтому призываем украинскую сторону не политизировать ни в коем случае процесс передачи осужденных. Не нужно пытаться заработать дополнительные политические баллы и вводить в заблуждение граждан Украины, чьи родственники были осуждены до начала конфликта, и тех, чьи родственники подлежат обмену в рамках Минского процесса, - сказала Дарья Васильевна.

- Мы открыты к обсуждению и ждем копии указанных заявлений, – добавила Морозова. - Тем более, я считаю, что этот список уже существенно уменьшился бы, если бы украинская сторона не блокировала восемь месяцев процесс передачи осужденных. Поэтому призываем отложить в сторону политические амбиции и совместно работать по скорейшей реализации этой инициативы.

Напомним, что крайняя передача Украине осужденных состоялось в феврале 2018 года. Тогда Киеву было передано 20 человек. Всего за время конфликта Донецк передал Киеву 186 осужденных.