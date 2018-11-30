Сложные погодные условия надвигаются на ЛНР и ДНР

СЕГОДНЯ 18:01 2018-11-30T18:01:46+03:00

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В Луганскую и Донецкую Народные Республики надвигается настоящая зима. С завтрашнего дня, 1 декабря, МЧС обеих Республик Донбасса предупреждают об усилении ветра, дожде и снеге.

— В течение суток 1 декабря в Луганске и местами по территории Республики ожидаются сложные погодные условия: усиление восточного ветра до 17-22 м/с, утром и днем снег с дождем, гололедные отложения, на дорогах сильная гололедица, — предупредили в МЧС ЛНР.

Порывы ветра в ДНР будут достигать 15-20 метров в секунду, местами ожидается сильный снег и дождь, гололёд. При этом температура воздуха будет колебаться в пределах 5-7 градусов ниже нуля.

Напомним, что Госавтоинспекция ДНР и ЛНР призывает водителей и пешеходов обеих Родителей быть внимательными на дороге, соблюдать все правила дорожного движения.