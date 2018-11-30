Акт доброй воли ДНР: Передача Украине осужденных, пожелавших отбывать наказание в незалежной

СЕГОДНЯ 17:08 2018-11-30T17:13:08+03:00

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На предыдущем заседании гумподгруппы в Минске, которое состоялось 22 ноября 2018, ДНР наконец-то удалось добиться согласия украинской стороны принять лиц, осужденных до начала конфликта, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины.

- Крайне удивила дата передачи, которую назвали представители официального Киева, – 27 ноября. Такой подход к работе считаю недобросовестным, поскольку механизм реализации этого процесса требует учета ряда технических моментов, которые не позволяют организовать его в столь сжатые сроки, а это и подготовка документов, и согласование режима тишины, и конвоирование, и ряд других аспектов, - говорит омбудсмен ДНР Дарья Морозова. - При этом вызывает крайнее возмущение позиция, которую заняла украинская сторона. Намеренно делается попытка подмены понятий, когда добровольную одностороннюю передачу осужденных называют обменом.

Изначально, в 2015 году, это было именно нашей инициативой передавать лиц, осужденных до начала конфликта, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины, для обеспечения общения с родственниками и соблюдения прав граждан. Кроме того, было выдвинуто предложение сделать этот процесс двусторонним, поскольку у нас также имеются соответствующие заявления граждан, на что украинская сторона ответила отказом.

Несмотря на это, Донецкая Народная Республика как правовое и социально ответственное государство продолжила выполнять взятые на себя обязательства в одностороннем порядке, демонстрируя тем самым добрую волю и уважение прав и свобод человека.