2018-11-30T17:13:08+03:00
Политика

Акт доброй воли ДНР: Передача Украине осужденных, пожелавших отбывать наказание в незалежной

Омбудсмен Дарья Морозова прокомментировала будущую передачу лиц, осужденных до начала конфликта
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

На предыдущем заседании гумподгруппы в Минске, которое состоялось 22 ноября 2018, ДНР наконец-то удалось добиться согласия украинской стороны принять лиц, осужденных до начала конфликта, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины.

- Крайне удивила дата передачи, которую назвали представители официального Киева, – 27 ноября. Такой подход к работе считаю недобросовестным, поскольку механизм реализации этого процесса требует учета ряда технических моментов, которые не позволяют организовать его в столь сжатые сроки, а это и подготовка документов, и согласование режима тишины, и конвоирование, и ряд других аспектов, - говорит омбудсмен ДНР Дарья Морозова. - При этом вызывает крайнее возмущение позиция, которую заняла украинская сторона. Намеренно делается попытка подмены понятий, когда добровольную одностороннюю передачу осужденных называют обменом.

Изначально, в 2015 году, это было именно нашей инициативой передавать лиц, осужденных до начала конфликта, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины, для обеспечения общения с родственниками и соблюдения прав граждан. Кроме того, было выдвинуто предложение сделать этот процесс двусторонним, поскольку у нас также имеются соответствующие заявления граждан, на что украинская сторона ответила отказом.

Несмотря на это, Донецкая Народная Республика как правовое и социально ответственное государство продолжила выполнять взятые на себя обязательства в одностороннем порядке, демонстрируя тем самым добрую волю и уважение прав и свобод человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Парламент ДНР принял решение об обязательном разделении должности Главы и председателя Совмина
В Донецке стартовал турнир по большому теннису, на который съехались спортсмены из ДНР и ЛНР
Морозова: ДНР установила контакт с украинским омбудсменом по вопросу передачи осужденных
Сложные погодные условия надвигаются на ЛНР и ДНР
Украина перебросила к линии соприкосновения запрещённое «Минском» вооружение
Детские нацистские лагеря в Украине: ОБСЕ следит, но молчит
Эдуард Басурин: за текущий месяц украинские каратели 7 раз применяли ударные БЛА
Эдуард Басурин: за неделю зафиксировано 135 фактов нарушения режима прекращения огня
Что покажет филармония Луганска в декабре 2018: расписание концертов
В Донецком краеведческом музее открылась выставка работ детей-инвалидов
Зачем в Украине вносят в базу все внедорожники и грузовики
С 1 декабря КПВВ «Станица Луганская» переходит на зимний режим работы
Грипп в ДНР 2018: За неделю заболели более шести тысяч человек
НМ ДНР рекомендует гражданам Республики не пересекать блокпосты
В Макеевке пройдёт конкурс на лучшее украшение дома к Новому Году