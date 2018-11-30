2018-11-30T17:15:41+03:00
Политика

Украина перебросила к линии соприкосновения запрещённое «Минском» вооружение

Из прифронтовых районов выводятся группы волонтёров, жителей населённых пунктов призывают не распространятся о происходящем в Интернете
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинская армия продолжает наращивать силы на всех направлениях, увеличивать количество вооружения и солдат в прифронтовых районах. При этом принимаются все возможные действия для того, чтобы скрыть перемещение групп военных и вооружения.

— В настоящее время на станции разгрузки Константиновка, на Горловском направлении, нами зафиксировано прибытие БрАГ 25 овдбр. В частности, шестнадцати 120-мм самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 «Нона-С», десяти 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и десяти установок РСЗО «Град», — рассказал заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

Жителей прифронтовых населённых пунктов призывают не распространятся о передвижениях групп украинских военных в социальных сетях. Также, как основной источник утечки информации, с передовой выводятся волонтёрские группы.

Напомним, что Народная милиция ДНР отметила увеличения использования ударных беспилотных летательных аппаратов в небе над ДНР (подробнее).

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