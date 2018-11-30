Детские нацистские лагеря в Украине: ОБСЕ следит, но молчит
Специальная мониторинговая миссия (СММ) на Украине внимательно следит за ситуацией вокруг детских лагерей нацистских группировок, однако расследование должны проводить украинские власти. Об этом заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
- СММ внимательно следит за развитием событий. Если есть признаки того, что это преступная деятельность, то такое расследование должно проводиться украинскими властями, — сказал Гремингер.
И подчеркнул, что у СММ нет функции вести расследования.
Напомним, 13 ноября сообщалось, что канал Еuronews показал сюжет, отснятый журналистами в детском лагере, где обучением воспитанников занимаются украинские нацисты. Лагерь расположен в Тернопольской области Украины. Возраст воспитанников — от 8 до 16 лет. Основной досуг занят начальной военной подготовкой — обучение стрельбе из автомата Калашникова.
Представители ОБСЕ отказались комментировать информацию о таких лагерях на Украине.
Позже стало известно, что миссия ООН намерена подтвердить информацию о нацистских лагерях на Украине. Но двигается миссия ООН медленно - механизм достаточно забюрократизирован.
Власти Украины не видят в этих лагерях ничего предосудительного и называют это патриотическим воспитанием.
Тем временем, таких лагерей в незалежной становится все больше. Там учат не только стрелять, но и внушают ненависть ко всему российскому, а так же "мочить сепаратистов" в народных республиках.
- Психика детей в этом возрасте достаточно гибкая, - говорит донецкий психолог Виктор Смирненко. - Жестокость, заложенная в них от взрослых "авторитетных" дядей, их манипуляция в избранности детей, может сделать таких мальчишек настоящими диверсантами и преступниками.