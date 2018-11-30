2018-11-30T16:14:43+03:00
Политика

Детские нацистские лагеря в Украине: ОБСЕ следит, но молчит

Расследованием обстановки вокруг детских нацистских лагерей Миссия не занимается
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Лагерь в Тернопольской области Украины, где учат убивать. ФОТО: strana.uaЛагерь в Тернопольской области Украины, где учат убивать. ФОТО: strana.ua
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) на Украине внимательно следит за ситуацией вокруг детских лагерей нацистских группировок, однако расследование должны проводить украинские власти. Об этом заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

- СММ внимательно следит за развитием событий. Если есть признаки того, что это преступная деятельность, то такое расследование должно проводиться украинскими властями, — сказал Гремингер.

И подчеркнул, что у СММ нет функции вести расследования.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что канал Еuronews показал сюжет, отснятый журналистами в детском лагере, где обучением воспитанников занимаются украинские нацисты. Лагерь расположен в Тернопольской области Украины. Возраст воспитанников — от 8 до 16 лет. Основной досуг занят начальной военной подготовкой — обучение стрельбе из автомата Калашникова.

Представители ОБСЕ отказались комментировать информацию о таких лагерях на Украине.

Позже стало известно, что миссия ООН намерена подтвердить информацию о нацистских лагерях на Украине. Но двигается миссия ООН медленно - механизм достаточно забюрократизирован.

Власти Украины не видят в этих лагерях ничего предосудительного и называют это патриотическим воспитанием.

Тем временем, таких лагерей в незалежной становится все больше. Там учат не только стрелять, но и внушают ненависть ко всему российскому, а так же "мочить сепаратистов" в народных республиках.

- Психика детей в этом возрасте достаточно гибкая, - говорит донецкий психолог Виктор Смирненко. - Жестокость, заложенная в них от взрослых "авторитетных" дядей, их манипуляция в избранности детей, может сделать таких мальчишек настоящими диверсантами и преступниками.

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