Эдуард Басурин: за текущий месяц украинские каратели 7 раз применяли ударные БЛА

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-30T15:52:03+03:00

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Вооружённые силы Украины резко увеличили число используемых в небе над ДНР ударных беспилотных летательных аппаратов. В свою очередь силы противовоздушной обороны продолжают их сбивать.

— На этой неделе каратели пытались применить по жилым районам населённого пункта Пантелеймоновка ударный БЛА. Однако, силами наших подразделений ПВО украинский беспилотник был уничтожен до его применения по жилому сектору. За текущий месяц украинские каратели семь раз применяли ударные БЛА, — рассказал заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

Ударные беспилотники были зафиксированы на Донецком и Горловском направлениях. Шесть из них были сбиты силами ПВО в небе над населёнными пунктами Водяное, Спартак, Михайловка, Верхнеторецкое и Доломитное.

Напомним, что за минувшую неделю украинские силовики 135 раз нарушили режим прекращения огня (подробнее).