Эдуард Басурин: за неделю зафиксировано 135 фактов нарушения режима прекращения огня

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-30T14:59:29+03:00

По территории Республики было выпущено почти шестьдесят мин разных калибром

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Вооружённые силы Украины продолжают нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения и все минские договорённости.

— За неделю зафиксировано сто тридцать пять фактов нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками, — рассказал заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики, полковник Эдуард Басурин.

Обстрелы велись по районам двадцати одного населённого пункта Республики. При этом по территории ДНР было выпущено пятьдесят девять мин калибром 120 и 82 миллиметра, из которых тридцать две калибром 120 миллиметров.

В результате вооружённой агрессии украинской армии были повреждены дома в населённых пунктах Гольмовский, Зайцево и Васильевка.

Напомним, что в результате вчерашнего обстрела Горловки украинскими силовиками было повреждено два жилых дома в посёлке Зайцево (подробнее).