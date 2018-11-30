В Донецком краеведческом музее открылась выставка работ детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-30T13:44:49+03:00

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Сегодня, 30 ноября, в Донецке открылась уникальная выставка. В Донецком республиканском краеведческом музее представлены работы декоративно-прикладного искусства, которые создали дети с ограниченными возможностями здоровья. Выставка «Поверь в себя» приурочена к Международному дню инвалидов.

— Мы хотим продемонстрировать, насколько у нас талантливые дети. Они не теряют надежду и развиваются независимо от того, в какую жизненную ситуацию попали, — сказала журналистам во время торжественного открытия выставки Лариса Толстыкина – исполняющая обязанности Министра труда и социальной политики ДНР.

Экспозиция включает в себя более 50 произведений 34 авторов – воспитанников центров реабилитации из Горловки, Донецка, Енакиево, Снежного, Тореза, Харцызска и Шахтерска. Выставка будет работать до 10 декабря 2018 года и посмотреть её смогут все желающие.

Напомним, Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря.