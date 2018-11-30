Зачем в Украине вносят в базу все внедорожники и грузовики

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-30T12:50:39+03:00

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Сотрудники ГАИ на Украине усилили контроль за передвижением автотранспорта, а также вносят в базу данных внедорожники и грузовики. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

- Заявления военно-политического руководства Украины о том, что введение военного положения никак не повлияет на жизнь мирных граждан, является ложью. Так, по указанию главы МВД Украины Авакова сотрудникам госавтоинспекции предписывается усилить контроль за передвижением гражданского транспорта в регионах с военным положением, – сообщили в Народной милиции ДНР.

Там добавили, что полицейские во время проверки сверяют информацию о всех автомобилях повышенной проходимости и грузовиках с базой данных Министерства обороны. Помимо этого, сотрудники ГАИ вносят в базу те автомобили, которых ранее с списках не было.

- Это говорит о том, что военно-политическое руководство Украины, помимо проведения мобилизации жителей, планирует проведение мобилизации автотранспорта в интересах нужд своих вооруженных формирований, – отметили в Народной милиции.