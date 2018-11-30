В Макеевке пройдёт конкурс на лучшее украшение дома к Новому Году
Уже в эти выходные в Макеевке стартует оригинальный конкурс, призванный мотивировать жителей города украсить свои дома или рабочие здания к новому году. Он так и называется «Украсим Макеевку вместе». Конкурс пройдёт по двум категориям жилые (частные) дома и здания предприятий, учреждений и организаций.
— Фотографии новогоднего оформления фасадов зданий предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также фасадов жилых (частных) домовладений (3-5 штук) принимаются с 01 по 19 декабря включительно на электронный адрес informanalitic@mail.ru, — рассказали в пресс-службе администрации Макеевки.
Основными критериями при выборе победителя среди предприятий станут: применения иллюминации, украшение ёлок на территории предприятия, новогодние баннеры, устройство зимних игровых площадок и многое другое.
При этом основными критериями при определении победителей среди жителей города являются красочное и оригинальное оформление домов, придомовой территории, балконов, окон домов, размещение на придомовой территории новогодних конструкций, елок, применение иллюминации
Всю дополнительную информацию вы можете получить по телефону (0623)22-33-16