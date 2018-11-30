2018-11-30T10:45:58+03:00
Общество

В Макеевке пройдёт конкурс на лучшее украшение дома к Новому Году

Конкурс пройдёт в двух категориях: жилые дома и предприятия, учреждения и здания организаций
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта artdesign.spb.ruФОТО: архив сайта artdesign.spb.ru
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Уже в эти выходные в Макеевке стартует оригинальный конкурс, призванный мотивировать жителей города украсить свои дома или рабочие здания к новому году. Он так и называется «Украсим Макеевку вместе». Конкурс пройдёт по двум категориям жилые (частные) дома и здания предприятий, учреждений и организаций.

— Фотографии новогоднего оформления фасадов зданий предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также фасадов жилых (частных) домовладений (3-5 штук) принимаются с 01 по 19 декабря включительно на электронный адрес informanalitic@mail.ru, — рассказали в пресс-службе администрации Макеевки.

Основными критериями при выборе победителя среди предприятий станут: применения иллюминации, украшение ёлок на территории предприятия, новогодние баннеры, устройство зимних игровых площадок и многое другое.

При этом основными критериями при определении победителей среди жителей города являются красочное и оригинальное оформление домов, придомовой территории, балконов, окон домов, размещение на придомовой территории новогодних конструкций, елок, применение иллюминации

Всю дополнительную информацию вы можете получить по телефону (0623)22-33-16

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