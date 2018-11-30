2018-11-30T09:08:14+03:00
Политика

Провокация Наева не удалась: Украинская ДРГ погибла при попытке проникновения в ЛНР

Диверсанты ВСУ подорвались на собственных минах
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Диверсионно-разведывательная группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле при попытке проникновения в ЛНР. Погибли не менее пяти украинских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- Сегодня ДРГ ВСУ предприняла неудачную попытку проникнуть на территорию ЛНР. От наших источников в штабе «ООС» нам было заранее известно о персональной задаче командующего Сергея Наева командиру 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ полковнику Зубаничу направить диверсионную группу для совершения провокаций, - рассказал Марочко.

В 18.15 в районе села Сокольники наблюдательным постом была выявлена диверсионная группа противника в количестве 20 человек, пытавщихся скрытно подойти к позициям Народной милиции.

- Военнослужащим Народной милиции даже не пришлось открывать огонь на поражение по военным преступникам, они сами ликвидировались на минных полях. В результате чего, по нашим данным, не менее пяти человек было убито и восемь ранено. После подрыва противник в панике открыл беспорядочную стрельбу и в спешном порядке пытался вынести погибших и раненых с целью скрытия факта провокации. Мы рекомендуем командованию «ООС» не жертвовать личным составом в угоду политическим амбициям Порошенко, а военнослужащим задуматься об исходе выполнения провокационных приказов, которые, как и провальная провокация в Керченском проливе, ведет лишь к жертвам среди простых украинских солдат, - сказал официальный представитель Министерства обороны Республики.

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