Обстрелы ЛНР: ВСУ шесть раз за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ шесть раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.
Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка Калиново, сел Логвиново и Пришиб.
Огонь велся из 120- и 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов СПГ и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.