2018-11-30T07:32:50+03:00
Происшествия

Дончанин угрожал гранатой сотрудникам магазина

Хулиган был подшофе
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Донецкие полицейские задержали 60-летнего рецидивиста, угрожавшего гранатой в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- Сотрудники Киевского райотдела полиции столицы задержали ранее судимого хулигана, в состоянии алкогольного опьянения угрожавшего сотрудникам продуктового магазина ручной осколочной гранатой Ф-1, - сообщили стражи порядка.

По этому факту возбуждено два уголовных дела. Действия мужчины попадают под санкции статей 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 242 УК ДНР (хулиганство, совершенное с применением оружия). Подследственному грозит до пяти лет лишения свободы.

Несколькими днями ранее полицейские Ленинского района Донецка изъяли у жителя пистолет Макарова и пять гранат.

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