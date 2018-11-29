На блокпосту под Луганском умер 66-летний мужчина

СЕГОДНЯ 15:15 2018-11-29T17:22:05+03:00

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- Мужчина вместе с женой направлялся из неподконтрольной правительству Украины территории, - сообщили в благотворительном фонде «Право на защиту». - Во время пересечения линии соприкосновения мужчине стало плохо. Медработники пытались его спасти, но безуспешно. Врачи констатировали смерть. Предварительно причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

КПВВ «Станица Луганская» - единственный работающий пункт пропуска между ЛНР и Луганской областью. Причем он пешеходный. Накануне трагедии наблюдатели ОБСЕ зафиксировали большие очереди на пункте пропуска – около 600 человек дожидались прохождения проверки.

В основном, из ЛНР на Украину едут пенсионеры. Они раз в два месяца обязаны пересечь линию соприкосновения. Иначе пожилых людей лишат в незалежной выплат. По всей видимости, умерший мужчина ехал вместе с женой за получением пенсии.

Кстати, МИД ЛНР призвал жителей воздержаться от визитов на Украину в период военного положения.

- Мы ожидаем существенное увеличение уровня досмотров личных вещей жителей ЛНР, въезжающих на территорию Украины, - отметил и.о. министра иностранных дел Республики Владислав Дейнего. - В связи с эти мы просим жителей ответственно отнестись к вопросу своей безопасности.

- Пенсионеров ничто не остановит, - прокомментировала ВКонтакте заявление МИД луганчанка Наталья Васильева.

Напомним, 28 ноября после провокации в Азовском море украинские власти ввели режим военного положения на части территории страны, в том числе в Донецкой и Луганской областях.