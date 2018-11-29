В Луганске грузовик врезался в маршрутку
В аварии никто серьёзно не пострадал [видео]
Изменить размер текста:
В столице Луганской Народной Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и маршрутки. Авария случилась на перекрёстке улиц Советская и Оборонная произошла авария. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР.
- Виновником ДТП стал грузовой автомобиль, который не уступил дорогу маршрутному такси и врезался в общественный транспорт, - говорят правоохранители. - В аварии никто серьёзно не пострадал. Детали происшествия выясняются.
ДТП с участием грузовика и маршрутки .