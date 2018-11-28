2018-11-28T19:32:17+03:00
Политика

Командование ДНР об участии украинских детей в копке окопов: Только нацисты во время Второй мировой войны заставляли пленных детей работать

Начальник пресс-службы ВС Республики отметил, что факт использования детского рабского труда без внимания оставлять нельзя
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Командование Вооруженных сил Донецкой Народной Республики осудило привлечение детей для копки окопов на позициях ВСУ и сравнило украинские власти с нацистской Германией.

- Нельзя оставить без внимания факт использования детского рабского труда украинскими властями под личиной и лозунгами защиты страны от мифической агрессии извне, - сказал начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов. - Только нацисты во время Второй мировой войны заставляли пленных детей работать на своих производствах и копать противотанковые рвы для защиты от наступающей освободительной Красной армии. Сейчас этот ужасный опыт переняли политики-нацисты с Украины.

Напомним, Пастор протестантской церкви Геннадий Махоненко привез воспитанников детского центра «Республика Пилигрим» на позиции украинских военных у береговой линии для того, чтобы они помогли солдатам рыть окопы и очищать территорию от высокой травы. К счастью хватило ума проводить это не на боевых позициях.

На этот шаг пастора подвигла новость о «провокации России в Азовском море», которую выдумали и активно муссируют телеканалы незалежной (подробнее...).

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