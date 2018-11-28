2018-11-28T19:22:03+03:00
Политика

Солдаты ВСУ бегут из украинской армии, прихватив оружие

На этой неделе еще четверо солдат дезертировали
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Вооруженных силах Украины зафиксирован очередной факт дезертирства. На этот раз из расположения 14-1 бригады в попасной сбежали четыре солдата. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В населенном пункте Попасная силовыми структурами Украины проводятся оперативные мероприятия по розыску четырех военнослужащих из состава 14-й бригады, 25 ноября самовольно покинувших расположение части со штатным оружием, - сказал он.

Украинские командиры скрывают от вышестоящего руководства этот факт.

Напомним, несколькими днями ранее, в одном из подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Солдат сбежал прихватив автомат, с боекомплектом к нему. Об этом сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

- Военнослужащий одной из бригад ВСУ самовольно оставил расположение части в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил», - говорится в сообщении представителя оборонного ведомства Республики.

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