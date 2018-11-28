2018-11-28T18:54:45+03:00
Общество

В центре Донецка открылся новый Единый регистрационный центр

Новое отделение ЕРЦ расположилось на улице Челюскинцев в доме №167
Цесанна АНТОНЕНКО
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Сегодня, 28 ноября, в центральном районе столицы Республики открылось новое отделение Единого регистрационного центра.

— Сегодня состоялось торжественное открытие Ворошиловского межрайонного Единого регистрационного центра города Донецка, — рассказали в пресс-службе Министерства юстиций Донецкой Народной Республики.

Это уже второй Единый регистрационный центр в столице Республике. Он расположился на улице Челюскинцев в доме №167. Он будет обслуживать собственников недвижимости Ворошиловского, Киевского и Калининского районов Донецка.

Напомним, что первый Единый регистрационный центр заработал в Донецке 23 ноября 2017 года. Всего в настоящий момент в Республике функционирует восемь таких ЕРЦ. За десять месяцев текущего года в центры обратились за помощью свыше 165 тысяч жителей ДНР.

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