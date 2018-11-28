2018-11-28T18:19:36+03:00
Общество

Новогодняя акция «КП - Донбасс»: Передали праздничные украшения в детский дом

«Комсомолка» продолжает благотворительную акцию, к ней может присоединиться каждый желающий
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
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Передали праздничные украшения в детский домПередали праздничные украшения в детский домФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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К новогодней благотворительной акции «КП - Донбасс» присоединилась и донецкая «Лавка Деда Мороза». Магазин передал для детей две огромные коробки с мишурой. Всего мы насчитали две сотни «дождиков» - больших и маленьких, разной пышности. На некоторых из них мы заметили ценники: от 70 до 300 рублей за штучку.

Одну часть этого добра мы решили заранее отвезти в макеевский специализированный дом ребенка, чтобы бы воспитатели успели украсить свое учреждение в новогодние краски.

- Деткам это очень важно – чувствовать праздник, когда все в красках, яркое, тогда у них появляется хорошее настроение, - сказал директор дома ребенка Виктор Гончаров, и передал большое спасибо начальству и сотрудникам магазина новогодних украшений.

«Лавка Деда Мороза» принимала участие в благотворительности с «Комсомолкой» и в прошлом году. Тогда магазин подарил детям две немаленьких искусственных елей, несколько упаковок искусственного снега в баллончиках и немного украшений.

- Для нас важно помогать детям, дарить им праздник, - говорит администратор магазина Александр. – Поэтому мы второй год участвуем в вашей акции.

Поучаствовать в акции может каждый желающий:

Сбербанк России (Nikita Makarenkov)

Номер карточки - 4276 5204 7189 7047

Сбербанк России (Pavel Khanarin)

Номер карточки - 4276 5212 8803 2380

Центральный Республиканский Банк

Номер карточного счета - 2625 7970 8978 43

Деньги можно передать и другим способом - в том числе и при личной встрече в Донецке.

+38 071 331 03 45 (Никита)

+38 071 696 09 99 (Павел)

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