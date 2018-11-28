Новогодняя акция «КП - Донбасс»: Передали праздничные украшения в детский дом
К новогодней благотворительной акции «КП - Донбасс» присоединилась и донецкая «Лавка Деда Мороза». Магазин передал для детей две огромные коробки с мишурой. Всего мы насчитали две сотни «дождиков» - больших и маленьких, разной пышности. На некоторых из них мы заметили ценники: от 70 до 300 рублей за штучку.
Одну часть этого добра мы решили заранее отвезти в макеевский специализированный дом ребенка, чтобы бы воспитатели успели украсить свое учреждение в новогодние краски.
- Деткам это очень важно – чувствовать праздник, когда все в красках, яркое, тогда у них появляется хорошее настроение, - сказал директор дома ребенка Виктор Гончаров, и передал большое спасибо начальству и сотрудникам магазина новогодних украшений.
«Лавка Деда Мороза» принимала участие в благотворительности с «Комсомолкой» и в прошлом году. Тогда магазин подарил детям две немаленьких искусственных елей, несколько упаковок искусственного снега в баллончиках и немного украшений.
- Для нас важно помогать детям, дарить им праздник, - говорит администратор магазина Александр. – Поэтому мы второй год участвуем в вашей акции.
Поучаствовать в акции может каждый желающий:
Сбербанк России (Nikita Makarenkov)
Номер карточки - 4276 5204 7189 7047
Сбербанк России (Pavel Khanarin)
Номер карточки - 4276 5212 8803 2380
Центральный Республиканский Банк
Номер карточного счета - 2625 7970 8978 43
Деньги можно передать и другим способом - в том числе и при личной встрече в Донецке.
+38 071 331 03 45 (Никита)
+38 071 696 09 99 (Павел)