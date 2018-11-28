На пропускном пункте в Станице Луганской СБУ задерживают людей призывного возраста

СЕГОДНЯ 18:01 2018-11-28T18:01:52+03:00

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На контрольно-пропускном пункте в Станице Луганской сотрудники службы безопасности Украины задерживают людей призывного возраста и отводят в вагончики СБУ. Об этом сообщают очевидцы на горячую линию министерства внутренних дел Луганской Народной Республики.

- Со стороны украинского пункта пропуска «Станица Луганская» люди в военной форме задерживали всех мужчин призывного возраста, и препровождали их в вагончики для «беседы и сверки военного учета». Со всеми задержанными также проводят беседы сотрудники СБУ, - говорится в сообщении МВД ЛНР.

- Задерживают всех подряд – и пацанов, и мужиков, которым уже под шестьдесят. Мы с дедом домой шли (в Луганск – примечание), они и в наши документы вглядывались, как шакалы, - рассказывает луганчанин. - Ребят молодых совсем берут под руки и тащат в вагончики, как будто кто-то от них бежать собирается.

В МВД ЛНР сообщили, что по результатам предварительной проверки и уточнения полученной информации, сведения подтверждены.