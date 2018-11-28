2018-11-28T17:30:17+03:00
Общество

Донецкий медицинский университет отпраздновал 88-й день рождения

К этому знаменательному дню была приобретена электронная библиотечная система «Консультант студента» стоимостью в 1 миллион рублей
Цесанна АНТОНЕНКО
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Сегодня, 28 ноября, Донецкий национальный медицинский университет М. Горького отпраздновал свой 88-й день рождения. В честь такого события руководство ВУЗа представила гостям и студентам новую библиотечную система.

— Мы закупили электронную библиотечную систему «Консультант студента», которая стоит один миллион рублей. Теперь студенты могут в любое время суток войти и получить всю необходимую информацию. Методические материалы соответствуют всем современным нормам и требованиям, — рассказал Григорий Игнатенко – ректор университета.

Эта система призвана помочь студентам университета в обучении, потому что с её помощью они могут получить доступ к самым новым исследованиям, методичкам и учебникам.

Напомним, что Донецкий национальный медицинский университет закончили академик Российской академии медицинских наук, директор Института сердечно-сосудистой хирургии Геннадий Кнышов, главный государственный санитарный врач РФ (1996-2013), помощник премьер-министра РФ Геннадий Онищенко и многие другие известные люди.

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