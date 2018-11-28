2018-11-28T17:17:28+03:00
Политика

Украинский олигарх Коломойский: Донбасс вернем быстро, с Крымом будет тяжелее

Примечательно, что Коломойский не привязал к конфликту в Донбассе Россию.
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В интервью одному из украинских журналистов олигарх Игорь Коломойский заявил, что «возвращение Донбасса и Крыма» в состав незалежной состоится уже в скором времени.

- Украина должна вернуть Донбасс в обозримом, быстром, скором времени. С Крымом будет тяжелее, но тоже в конечном итоге вернем, - сказал он.

Примечательно, что Коломойский не привязал к конфликту в Донбассе Россию.

- В вопросе Донбасса все зависит от нас, мы воюем сами с собой. Нужно договориться с людьми, которые там есть. Разговоры о том, что там сидит Путин и всем командует – это смешно, - высказался олигарх.

По словам Игоря Коломойского, Донбасс не нужен России и назвал жителей ДНР и ЛНР обузой.

- Путину это обуза не нужна. Ему выгоднее было бы интегрировать Донбасс обратно в Украину, чтобы разрушать ее изнутри. Так Донбасс ему никакой радости не приносит, - отметил миллиардер.

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