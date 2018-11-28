2018-11-28T16:44:00+03:00
Политика

Украинские дети рыли окопы для ВСУ под Мариуполем

Конвенция о правах ребёнка, запрещает участие и вовлечение детей в вооружённые конфликты [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Пастор протестантской церкви Геннадий Махоненко привез воспитанников детского центра «Республика Пилигрим» на позиции украинских военных у береговой линии для того, чтобы они помогли солдатам рыть окопы и очищать территорию от высокой травы. К счастью хватило ума проводить это не на боевых позициях.

На этот шаг пастора подвигла новость о «провокации России в Азовском море», которую выдумали и активно муссируют телеканалы незалежной.

Мальчики с лопатами в руках, девочки рвут траву». Ради этого детей даже освободили от занятий в школе. Пиар акция – не больше. Но вот только организаторы сего действа просчитались - по факультативному протоколу Конвенции о правах ребёнка, участие и вовлечение детей в вооружённые конфликты запрещено. Но это совсем не останавливает Махоненко. Он сказал, что это не разовая акция. Ребятня и дальше будет продолжать этим заниматься.

- Дети продолжат укреплять оборонительные редуты под Мариуполем, тем самым «вдохновляя страну на оборону, - сказал пастор.

Украинских детей заставили рыть окопы для ВСУ.

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