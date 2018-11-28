2018-11-28T17:04:11+03:00
Политика

Даниил Безсонов: на защиту Республики становятся бракованные средства ведения огня Украины

Военнослужащий украинской армии получил ранение при разрыве украинского миномета «Молот». Ещё один пострадал в результате неумелого обращения с АГС
Цесанна АНТОНЕНКО
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Избегать жертв среди мирных жителей и военных на территории ДНР помогают не только слаженные и оперативные действия военнослужащих, но и оружия, которое поставляют на передовую. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— На защиту Республики становятся бракованная средства ведения огня Украины, которые поставляются на передовую. В частности, вчера при попытке украинскими террористами осуществить обстрел н.п. Спартак на окраине г. Донецка произошел очередной разрыв украинского миномета «Молот». В результате получил тяжелые ранения боевик Коваленко М.Ю., — рассказал Даниил Безсонов.

Кроме того, в районе н.п. Старогнатовка, в результате неумелого обращения с автоматическим гранатометом АГС-17, получил ранения боевик из 128-й горно-штурмовой бригады.

Напомним, что в Представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе не исключают возможности активизации военных действий в любую минуту (подробнее).

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