Украина готовит провокации в отношении научных и медицинских работников Республик Донбасса

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-28T16:00:59+03:00

Об этом сообщил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего

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По данным МГБ ЛНР стало известно о намерении украинской стороны проводить провокации в отношении научных и медицинских работников, сообщил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

- Они оказываются в сфере повышенного внимания, и прежде всего о своей безопасности должны позаботится те работника, у которых на «той стороне» есть родственники. Именно с помощью них СБУ может выманивать наших граждан на Украину, чтобы потом использовать в прапогандистских целях, - заявил руководитель МИД ЛНР.

В заявлении президента Украины Петра Порошенко сказано, что введение военного положения никоем образом не скажется на правах человека. По словам Дейнего, нормативы, которые регулируют эти возможности - в руках главнокомандующего.

- Он может использовать некоторые пункты для усмирения неугодных лиц. В Верховной раде ярко высветили те политические группы, которые пытаются противодействовать режиму Порошенко, - сказал чиновник.