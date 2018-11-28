СБУ может задерживать людей призывного возраста на пунктах пропуска для мобилизации
В связи с введением военного положения СБУ явно усилен контроль. И не только на пунктах пропуска, а и на пограничных переходах на таможнях с Российской Федерацией. Об этом сообщил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
- Всем, кто пересекает границу нужно обратить внимание на свои гаджеты, чтобы они не несли никакой информации, которая может показать украинским силовикам несущей угрозу, - сказал он.
Украинское руководство может отдать приказ задерживать людей призывного возраста для службы в армии.
- Мы опасаемся за судьбы людей, которые пересекают линию разграничения. Прежде всего с осторожностью нужно к этому относится тем лицам, на которых распространяется норма призыва или мобилизации, - предостерегает Дейнего. - Этим людям следую воздержаться от перехода на территорию подконтрольную Киеву. Потому что это может вылиться в серьезные для них последствия.