2018-11-28T15:57:55+03:00
Политика

СБУ может задерживать людей призывного возраста на пунктах пропуска для мобилизации

Об этом сообщил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: facebook.comФото: facebook.com
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В связи с введением военного положения СБУ явно усилен контроль. И не только на пунктах пропуска, а и на пограничных переходах на таможнях с Российской Федерацией. Об этом сообщил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

- Всем, кто пересекает границу нужно обратить внимание на свои гаджеты, чтобы они не несли никакой информации, которая может показать украинским силовикам несущей угрозу, - сказал он.

Украинское руководство может отдать приказ задерживать людей призывного возраста для службы в армии.

- Мы опасаемся за судьбы людей, которые пересекают линию разграничения. Прежде всего с осторожностью нужно к этому относится тем лицам, на которых распространяется норма призыва или мобилизации, - предостерегает Дейнего. - Этим людям следую воздержаться от перехода на территорию подконтрольную Киеву. Потому что это может вылиться в серьезные для них последствия.

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