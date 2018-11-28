Разведка НМ ДНР фиксирует прибытие большого количества националистов на передовую

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-28T15:52:35+03:00

Их планируют использовать в качестве «заградотрядов» за спинами боевиков вооруженных формирований Украины

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Несмотря на то, что силовикам националистических организаций и батальонов запрещено находиться в зоне проведения ООС, разведка Республики зафиксировало большое их скопление в городах Донецкой области, которые находятся под контролем Украины. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— По нашим данным, радикальных активистов планируют задействовать в качестве «заградотрядов» за спинами боевиков вооруженных формирований Украины, чтобы удержать военнослужащих в зоне ООС, — рассказал Даниил Безсонов.

Известно, что националистам Украины были отправлены СМС-сообщения с призывом вернуться на передовую и ждать дальнейших указания. Пунктами сбора назначены Мариуполь, Волноваха, Курахово, Красноармейск, Артемовск и Константиновка.

Напомним, что командующий ООС Наев отдал приказ о демобилизации националистических отрядов в связи с тем, что они отказывались выполнять его приказы, а также приказы командиров бригад.