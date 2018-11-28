2018-11-28T15:52:35+03:00
Политика

Разведка НМ ДНР фиксирует прибытие большого количества националистов на передовую

Их планируют использовать в качестве «заградотрядов» за спинами боевиков вооруженных формирований Украины
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что силовикам националистических организаций и батальонов запрещено находиться в зоне проведения ООС, разведка Республики зафиксировало большое их скопление в городах Донецкой области, которые находятся под контролем Украины. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— По нашим данным, радикальных активистов планируют задействовать в качестве «заградотрядов» за спинами боевиков вооруженных формирований Украины, чтобы удержать военнослужащих в зоне ООС, — рассказал Даниил Безсонов.

Известно, что националистам Украины были отправлены СМС-сообщения с призывом вернуться на передовую и ждать дальнейших указания. Пунктами сбора назначены Мариуполь, Волноваха, Курахово, Красноармейск, Артемовск и Константиновка.

Напомним, что командующий ООС Наев отдал приказ о демобилизации националистических отрядов в связи с тем, что они отказывались выполнять его приказы, а также приказы командиров бригад.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Командование ДНР об участии украинских детей в копке окопов: Только нацисты во время Второй мировой войны заставляли пленных детей работать
Солдаты ВСУ бегут из украинской армии, прихватив оружие
В центре Донецка открылся новый Единый регистрационный центр
Новогодняя акция «КП - Донбасс»: Передали праздничные украшения в детский дом
На пропускном пункте в Станице Луганской СБУ задерживают людей призывного возраста
Донецкий медицинский университет отпраздновал 88-й день рождения
Украинский олигарх Коломойский: Донбасс вернем быстро, с Крымом будет тяжелее
Украинские дети рыли окопы для ВСУ под Мариуполем
Даниил Безсонов: на защиту Республики становятся бракованные средства ведения огня Украины
Украина готовит провокации в отношении научных и медицинских работников Республик Донбасса
СБУ может задерживать людей призывного возраста на пунктах пропуска для мобилизации
Проблемы и аварии в системе ЖКХ будут решаться на государственном уровне
Пенсионный фонд в ЛНР проведет консультацию пенсионеров по Skype
Во время пожара в Донецке погибла женщина
Наев изменил график работы украинских пунктов-пропуска на линии разграничения в Донбассе
В Донецке открылась выставка график 14-летней художницы Лады Гулякиной
В ДНР заявили, что военное положение в Украине значительно ограничит "Минск"
Руслан Якубов: активизация боевых действий со стороны ВФУ может начаться в любую минуту
ВСУ 21 раз нарушили режим тишины в ДНР
В ЛНР наступила долгожданная тишина
Погода в Донецке: в городе объявлено штормовое предупреждение
Прогноз погоды на Новый год 2018 - 2019 в Донецке
В прифронтовой Саханке модернизировали станцию "Феникс"