Проблемы и аварии в системе ЖКХ будут решаться на государственном уровне

СЕГОДНЯ 15:09 2018-11-28T15:09:38+03:00

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Сегодня, 28 ноября, в столице Республики состоялось совещание Дениса Пушилина и глав городов и районов ДНР, на котором обсуждались проблемы жилищно-коммунального хозяйства, которые всплывают на поверхность из года в год и требуют срочного решения.

— Вы знаете, в каком положении находились все подведомственные министерству строительства и ЖКХ объекты, не ремонтировались они десятилетиями, не говоря уже о коммуникациях, и сейчас все это будет всплывать. Поэтому здесь нам необходимо менять подход и расставлять несколько иные приоритеты, что позволит переломить ситуацию. Если мы будем фактически «латать дыры», то каждый год мы будем видеть ухудшающую ситуацию. Нам необходимо выработать стратегию, — обратился к присутствующим Глава Республики.

На данный момент принято решение о рассмотрении всех проблем и предложений на государственном уровне, а также проведение подобных совещаний не реже одного раза в две недели.